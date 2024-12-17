«Остался шрам»: Маколей Калкин — о том, как на съёмках «Один дома» его укусил Джо Пеши

Сейчас актёр Маколей Калкин гастролирует по США с программой «Ностальгическая ночь с Маколеем Калкиным», в рамках которой артист смотрит фильм «Один дома» вместе с людьми и отвечает на их вопросы.

Во время своего тура Калкин рассказал забавную историю, связанную с репетицией сцены, в которой Джо Пеши в образе вора Гарри угрожает Кевину МакКаллистеру в исполнении Калкина. По словам актёра, Пеши случайно на самом деле сильно укусил его за палец, да так, что до сих пор остался шрам.

Он пытался меня напугать, думая, что это поможет создать динамику между грабителем и жертвой. У меня остался шрам. Тогда я увидел его лицо — и таким напуганным Джо Пеши я не видел никогда. Это наверняка из-за того, что он подумал: «Я только что укусил ребёнка!»

Ещё одна милая деталь, которой поделился Калкин, заключается в том, что при личной встречи он всегда называет Кэтрин О’Хара «мамой», поскольку актриса сыграла маму Кевина в «Один дома».