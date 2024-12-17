Трейлер «28 лет спустя» стал вторым самым просматриваемым в истории ужастиков

По информации издания Deadline, у людей есть огромный интерес к фильму «28 лет спустя». Только за первые сутки после выхода он набрал на всех площадках 60 млн просмотров — это сделало ролик вторым самым просматриваемым трейлером среди всех фильмов ужасов в истории.

Первое место занимает картина «Оно 2», набравшая за первые сутки 96 млн просмотров. Сместить её «28 лет спустя» не удалось, но результат тоже ошеломительный.

Фильм продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы. Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.