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В соревновательном экшене Marvel Rivals пройдёт зимнее событие с подарками для игроков

В соревновательном экшене Marvel Rivals пройдёт зимнее событие с подарками для игроков
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Авторы Marvel Rivals объявили о проведении зимнего события в честь наступающих праздников. В рамках ивента игрокам подарят бесплатный скин на акулу Джеффа с зимней одеждой и другие предметы. Он стартует 20 декабря.

Фишкой события станет новый режим, в котором две команды (в каждой по четыре человека) будут противостоять друг другу в роли Джеффа. Цель — «закрасить» как можно больше элементов карты, при этом противников можно устранять.

Ещё новогодние облики получат Веном, Ракета, Грут и Мэджик.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

На релизе в Marvel Rivals доступно сразу 33 персонажа (в различных классах) и целых 8 карт. Первый сезон стартует уже в январе — ожидается, что в нём добавят новый контент. Сейчас идёт нулевой сезон с небольшим боевым пропуском и двумя режимами (тремя, если считать соревновательный).

Marvel Rivals доступна на PS5, Xbox Series и ПК. В игре есть русский язык в виде субтитров.

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