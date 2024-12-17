Джейми Ли Кёртис может сыграть в киноадаптации сериала «Она написала убийство»

Издание Deadline сообщило, что Джейми Ли Кёртис, известная по франшизе «Хэллоуин» и другим лентам, может получить главную роль в киноадаптации сериала «Она написала убийство». Переговоры ещё ведутся, но журналисты уверены, что они успешно завершатся.

Если переговоры пройдут удачно, Джейми исполнит роль Джессики Флетчер, которую играла Анджела Лэнсбери в популярном сериале, выходившем в течение 12 сезонов на канале CBS.

Выпуском ленты займётся Universal Pictures. У неё пока нет ни режиссёра, ни актёрского состава (помимо Кёртис), ни даты выхода. Джейми, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Всё везде и сразу», сейчас снимается вместе с Памелой Андерсон в драме Джии Копполы «Последняя танцовщица» о жизни в Вегасе.