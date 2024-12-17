«Бесполезная чушь о внешности»: Флоренс Пью — о критике женщин в киноиндустрии

Во время недавнего интервью The Sunday Times Флоренс Пью порассуждала на тему того, как тяжело в индустрии работать женщинам. По мнению актрисы, все в первую очередь смотрят на их внешность и обсуждают, а потом пытаются увидеть талант.

Сама Пью заявила, что давно перестала следовать стереотипам, которые сложились в обществе, и отлично себя чувствует. По мнению актрисы, никому из женщин не стоит им следовать, иначе не получится просто быть счастливой.

Есть чёткие границы, в которых женщины должны оставаться, иначе их называют проблемными. И я не хочу вписываться в стереотипы, созданные другими. Для женщины очень утомительно просто работать в индустрии. Я помню ужасные заголовки о том, что Кира Найтли больше не худая, или как женщин разрывают на части, несмотря на то, что они талантливы и красивы. Единственное, о чём люди хотят говорить — это бесполезная чушь о внешности.

Увидеть Флоренс Пью может будет в «Громовержцах» — актриса сыграла в фильме Елену Белову. Премьера ленты состоится в мае 2025 года.