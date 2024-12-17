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В PS Plus добавили Sonic Frontiers, Forspoken и ещё восемь игр

В PS Plus добавили Sonic Frontiers, Forspoken и ещё восемь игр
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Сегодня Sony пополнила каталог PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium). В подписке появились высокооценённая Sonic Frontiers, Forspoken, Rabbids: Party of Legends, FIST: Forged in Shadow Torch, Jurassic World Evolution 2 и другие тайтлы.

Новые игры в PS Plus Extra в декабре 2024 года:

  • Phogs;
  • Biped;
  • A Space for the Unbound;
  • Coffee Talk (1&2);
  • Jurassic World Evolution 2;
  • FIST: FOrged in Shadow Torch;
  • WRC Generations;
  • Rabbids: Party of Legends;
  • Forspoken;
  • Sonic Frontiers.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в декабре 2024 года:

  • Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge (PS VR 2);
  • Jak & Daxter: The Precursor Legacy (уже доступна);
  • Sly 3: Among Thieves (уже доступна);
  • Sly 2: Band of Thieves (уже доступна).
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