В PS Plus добавили Sonic Frontiers, Forspoken и ещё восемь игр

Сегодня Sony пополнила каталог PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium). В подписке появились высокооценённая Sonic Frontiers, Forspoken, Rabbids: Party of Legends, FIST: Forged in Shadow Torch, Jurassic World Evolution 2 и другие тайтлы.

Новые игры в PS Plus Extra в декабре 2024 года:

Phogs;

Biped;

A Space for the Unbound;

Coffee Talk (1&2);

Jurassic World Evolution 2;

FIST: FOrged in Shadow Torch;

WRC Generations;

Rabbids: Party of Legends;

Forspoken;

Sonic Frontiers.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в декабре 2024 года: