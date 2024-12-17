В PS Plus добавили Sonic Frontiers, Forspoken и ещё восемь игр
Сегодня Sony пополнила каталог PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium). В подписке появились высокооценённая Sonic Frontiers, Forspoken, Rabbids: Party of Legends, FIST: Forged in Shadow Torch, Jurassic World Evolution 2 и другие тайтлы.
Новые игры в PS Plus Extra в декабре 2024 года:
- Phogs;
- Biped;
- A Space for the Unbound;
- Coffee Talk (1&2);
- Jurassic World Evolution 2;
- FIST: FOrged in Shadow Torch;
- WRC Generations;
- Rabbids: Party of Legends;
- Forspoken;
- Sonic Frontiers.
Фото: Sony
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в декабре 2024 года:
- Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge (PS VR 2);
- Jak & Daxter: The Precursor Legacy (уже доступна);
- Sly 3: Among Thieves (уже доступна);
- Sly 2: Band of Thieves (уже доступна).
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