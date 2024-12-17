«Люмина», «Бордерлендс» и «Мадам Паутина»: 15 худших фильмов 2024 года от Metacritic

Популярный агрегатор Metacritic составил список худших фильмов 2024 года. Редакция сайта опиралась на самый низкий средний балл, который получали картины за последние 12 месяцев.

Так, худшим фильмом года оказался хоррор «Люмина», получивший всего лишь 6 баллов из 100. На второй строчке оказалась мексиканская картина «Город грёз» (14 баллов), а замкнул тройку боевик «Герцогиня» — лента от режиссёра перезапуска «Хэллбоя» получила 22 балла.

В топ-10 также вошли супергеройский фильм «Мадам Паутина» от Sony Pictures, хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд 2», а также экранизация «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт. 13-ю строчку занял скандальный ремейк триллера «Ворон» с Биллом Скарсгардом.

15 худших фильмов 2024 года от Metacritic

«Люмина» — 6 баллов «Город грёз» — 14 баллов «Герцогиня» — 22 балла «Рейган» — 22 балла «Дурдом» — 23 балла «Мадам Паутина» — 26 баллов «История зла» — 26 баллов «Бордерлендс» — 26 баллов «Дева Мария: Мать Христа» — 27 баллов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — 27 баллов «Оно слушает» — 28 баллов «Чистильщик бассейнов» — 29 баллов «Ворон» — 30 баллов «Гарфилд» — 31 балл «Убийственная жара» — 33 балла.