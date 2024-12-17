Фильм «Анора» с Юрой Борисовым вышел в онлайне — это одна из главных лент 2024 года

17 декабря состоялся цифровой релиз фильма «Анора». Американская лента с российскими актёрами уже доступна для просмотра на Amazon Prime, iTunes и других стримингах с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Neon.

Таким образом, триумфатор Каннского кинофестиваля вышел в онлайне спустя два месяца после старта проката в кинотеатрах. За это время лента собрала чуть больше $ 28 млн, став самым кассовым фильмом в карьере режиссёра Шона Бэйкера.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной. Главные роли в ленте исполнили Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперёд»), Юра Борисов («Кентавр») и Алексей Серебряков («Бандитский Петербург», «Метод»), а также армянские актёры Карен Карагулян («Проект Флорида») и Ваче Товмасян («Невероятные приключения американца в Армении»).