Стартовали съёмки сериала «Резервация» по роману «Принцип чётности»

Онлайн-кинотеатр KION и Team Films приступили к работе над сериалом «Резервация», в основу которого ляжет фантастический роман Станислава Гимадеева «Принцип чётности».

Сюжет расскажет, как бывший полицейский Сергей возвращается домой, но обнаруживает, что родной район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. В резервации нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за её пределы заканчивается смертью.

Фото со съёмок

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Режиссёром драматического триллера выступает Алексей Андрианов. В актёрском составе проекта задействованы Денис Шведов, Филипп Янковский, Екатерина Волкова, Николай Шрайбер, Полина Гухман, Алексей Розин, Валерия Астапова и другие.

Даты выхода шоу пока нет.