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Звезда «Крейвена-охотника» Аарон Тейлор-Джонсон назвал свои любимые супергеройские фильмы

Звезда «Крейвена-охотника» Аарон Тейлор-Джонсон назвал свои любимые супергеройские фильмы
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В недавнем интервью Cinema Pop актёр Аарон Тейлор-Джонсон, сыгравший Крейвена в одноимённом фильме по комиксам Marvel, назвал свои любимые супергеройские ленты.

Выбор Аарона пал на три картины, актёр назвал «Бэтмена» 1989 года Тима Бёртона, «Супермена» с Кристофером Ривом и первую часть «Людей Икс».

Я думаю, в моём списке точно должен быть «Бэтмен» Тима Бёртона. И я думаю, что… первая часть «Людей Икс» с Росомахой. И, вероятно, оригинальный «Супермен».

Сам Тейлор-Джонсон играл не только Крейвена. В «Мстителях: Эра Альтрона» он воплотил образ Ртути — брата Ванды. Правда, в этом же фильме его персонаж и простился с жизнью.

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