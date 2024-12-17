Боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном стал самой успешной премьерой Amazon

Компания Amazon похвасталась успехами фильма «Миссия: Красный» — нового боевика с Дуэйном Джонсоном. Лента вышла в онлайн-кинотеатре Amazon Prime 12 декабря и смогла установить рекорд. За первые четыре дня картина собрала более 50 млн просмотров — это абсолютный рекорд сервиса.

Прошлый лучший результат принадлежал другому боевику — ремейку «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом. Ленту посмотрели 50 млн раз за первые 10 дней в конце марта, что стало рекордом для оригинальных произведений Amazon.

Интересно, что «Миссия: Красный» показывает неутешительные результаты в прокате, собрав за полтора месяца всего $ 175 млн при колоссальном бюджете в $ 250 млн. Судя по всему, в Amazon не беспокоятся о кассовых сборах, предпочитая отслеживать показатели собственного стримингового сервиса.

«Миссия: Красный» рассказывает историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.