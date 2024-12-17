Вышли финальные эпизоды мультсериала «Секретный уровень» про видеоигры

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17 декабря состоялась премьера второй половины анимационной антологии «Секретный уровень» про видеоигры. Для просмотра доступны ещё семь серий, первый сезон шоу подошёл к концу.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Вторая половина мультсериала может похвастаться работами по вселенным The Outer Worlds, Mega Man и недавно отменённой Concord от Sony.

По каким видеоиграм вышли серии «Секретного уровня»

The Outer Worlds

Mega Man

Exodus

Spelunky

Concord

Honor of Kings

Playtime.

«Секретный уровень» — мультсериал про видеоигры от создателей шоу «Любовь. Смерть. Роботы». Проект рассказывает истории по различным вселенным. В первую половину шоу вошли произведения по мотивам Armored Core, Unreal Tournament, Sifu, Warhammer 40,000: Space Marine 2, New World и другим франшизам.