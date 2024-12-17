«Провожающая в последний путь Фрирен» стала лучшим аниме 2024 года от IGN

Популярнейшее издание об играх, кино и сериалах опубликовало топ лучших аниме 2024 года. Редакция сайта выбрала четыре лучших произведения японской анимации за последние 12 месяцев, которые стоит посмотреть каждому.

Абсолютным лидером топа стала «Провожающая в последний путь Фрирен», удерживающая верхние рейтинги в различных аниме-агрегаторах. В топ-4 также вошли «Дневник фармацевта», «Подземелье вкусностей» и второй сезон «Ребёнка айдола».

Лучшее аниме 2024 года по версии издания IGN