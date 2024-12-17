Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшее аниме 2024 года от IGN: Фрирен, Дневник фармацевта, Подземелье вкусностей и Ребёнок Айдола

«Провожающая в последний путь Фрирен» стала лучшим аниме 2024 года от IGN
Комментарии

Популярнейшее издание об играх, кино и сериалах опубликовало топ лучших аниме 2024 года. Редакция сайта выбрала четыре лучших произведения японской анимации за последние 12 месяцев, которые стоит посмотреть каждому.

Абсолютным лидером топа стала «Провожающая в последний путь Фрирен», удерживающая верхние рейтинги в различных аниме-агрегаторах. В топ-4 также вошли «Дневник фармацевта», «Подземелье вкусностей» и второй сезон «Ребёнка айдола».

Лучшее аниме 2024 года по версии издания IGN

  • «Провожающая в последний путь Фрирен» — победитель
  • «Дневник фармацевта»
  • «Подземелье вкусностей»
  • «Ребёнок айдола» (2-й сезон).
Материалы по теме
«Провожающая в последний путь Фрирен» — лучшее аниме сезона: его стоит смотреть всем
«Провожающая в последний путь Фрирен» — лучшее аниме сезона: его стоит смотреть всем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android