Вышел трейлер криминальной драмы «Кончится лето» с Юрой Борисовым — премьера 27 февраля

Кинокомпания Вольга представила первый трейлер фильма «Кончится лето». Драма с Юрой Борисовым в главной роли выйдет в кинотеатрах России уже 27 февраля 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».

Сюжет ленты расскажет о парне по имени Кеша, который возвращается в родной посёлок после нахождения в тюрьме. Там он устраивается работать на золотодобывающую артель, откуда его вскоре увольняют. Чтобы отомстить тем, кто его кинул, Кеша крадёт золото и пускается в бега, взяв с собой младшего брата Тиму.

Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов («Анора») и Макар Хлебников («Дети перемен»). Режиссёрами выступили Максим Арбугаев («Выход») и Владимир Мункуев («Нуучча»).