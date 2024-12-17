Вышел трейлер фантастического сериала «Баранкины и камни силы» — премьера в 2025 году

«Кинопоиск» представил дебютный трейлер сериала «Баранкины и камни силы». Премьера фантастического шоу состоится уже в 2025 году.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Баранкины и камни силы» расскажут о семействе Баранкиных — потомственных водителей в 10-м

поколении. Однажды на улицы современной Москвы из давних времён телепортируется Варвара Баранкина, городская извозчица, с которой начался род Баранкиных. Теперь семье предстоит вернуть Варвару домой и разобраться с загадочным злодеем, который открыл на неё охоту.

Главные роли в сериале сыграли Юлия Топольницкая («Поехавшая»), Андрей Федорцов («Убойная сила»), Кузьма Сапрыкин («Движение вверх»), Дмитрий Журавлев («Батя») и другие актёры. Режиссёром выступил Миша Поляков («Ухожу красиво»).

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