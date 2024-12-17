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В России снимут комедию «Скуф» про героя интернет-мемов

В России снимут комедию «Скуф» про героя интернет-мемов
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Кинокомпания SoFilm объявила о старте производства комедии «Скуф». Завершение работы над фильмом запланировано на конец 2025 года, а премьера ленты состоится уже в 2026-м. Картину называют «остроумным исследованием социальных стереотипов, межпоколенческих противоречий и семейных отношений».

В центре сюжета ленты окажется обычный мужчина средних лет, живущий в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в «Танчики». Эталонный скуф решает полностью изменить свою жизнь, когда дочь не приглашает его на свадьбу. Однако превратиться в «идеального масика» оказывается почти невозможной задачей, особенно когда окружающие уже наложили на тебя свой ярлык.

Режиссёром ленты выступит Алексей Степанов, работавший над «Осьминогом». Авторы уже нашли актёра на главную роль, однако раскрывать его имя не станут по «личным соображениям».

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