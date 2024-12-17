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«Анора» стала лучшим фильмом 2024 года по опросам зарубежных критиков

Американский портал IndiWire опубликовал топ лучших фильмов 2024 года. Для составления списка редакция портала опросила 177 критиков из престижных СМИ, пишущих в том числе о кино.

Так, лучшим фильмом по версии обозревателей стала американо-российская драма «Анора» с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. Ленту поставили на первое место сразу 18 журналистов. Далее идёт драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди, замыкает тройку ещё одна драма «Мальчишки из «Никеля».

Лучшие фильмы 2024 года по версии критиков

«Анора» «Бруталист» «Мальчишки из «Никеля» «Всё, что нам кажется светом» «Претенденты» «Я видел свечение телевизора» «Cубстанция» «Дюна: Часть вторая» «Не ждите слишком многого от конца света» «Суровая правда».

Что касается режиссёров, то лучшим постановщиком признан Брэйди Корбет, снявший «Бруталиста». Лучшим сценарием же вновь признан скрипт для «Аноры» от Шона Бэйкера.

Лучшие режиссёры 2024 года по версии критиков

Брэйди Корбет — «Бруталист» РаМелл Росс — «Мальчишки из «Никеля» Шон Бейкер — «Анора» Паял Кападия — «Всё, что нам кажется светом» Лука Гуаданьино — «Претенденты».

Лучшие сценарии 2024 года по версии критиков

«Анора» «Настоящая боль» «Бруталист» «Претенденты» «Конклав».