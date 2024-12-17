Приложение NVIDIA App убивает FPS в играх — как исправить проблему

Геймеры обратили внимание, что новое приложение NVIDIA App (пришло на замену GeForce Experience) снижает производительность в играх — некоторые заметили снижение FPS до 15%. Особенно это касается игр на движке Unreal Engine.

Разработчики из NVIDIA уже признали проблему и предложили временное решение. Чтобы увеличить FPS, нужно выполнить ряд несложных действий:

открыть настройки в приложении NVIDIA App;

перейти к нужному меню: Настройки → Функции → Игровые фильтры и фоторежим;

отключить настройку «Игровые фильтры и фоторежим», переведя ползунок влево.

Полноценное исправление находится в разработке и, вероятно, появится в одной из будущих версий NVIDIA App.