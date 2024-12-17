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«Акира» и «Мой сосед Тоторо»: Банк России посоветовал аниме на любой вкус

«Акира» и «Мой сосед Тоторо»: Банк России посоветовал аниме на любой вкус
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16 декабря Банк России запустил рубрику с ответами на вопросы в своём телеграм-канале. Помимо экономических и финансовых тем, в банке отреагировали на просьбу посоветовать любимое аниме.

Администратор сообщества назвал пять тайтлов для разного настроения, а также рассказал о других увлечениях.

Для меланхоличного зимнего настроения подойдёт «5 сантиметров в секунду», для любителей детективов — «Город, в котором меня нет», для фанатов ретро-аниме и классики — «Акира», а для семейного вечера — «Мой сосед Тоторо». Если ждёте Нового года из последних сил, «Двуличный братик Урамити» — про работу и выгорание с юмором. На всякий случай напомним, админ смотрит не только аниме, а ещё любит большую литературу и природу.

Ранее пользователи обратили внимание на то, что администрация Банка России «ВКонтакте» порой отвечает на неуместные и шутливые комментарии.

Фото: Банк России

При этом Банк России отмечает, что нужно уметь вовремя остановиться, ведь в сообщество также обращаются люди с серьёзными вопросами.

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