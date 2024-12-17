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Фильмы «Техасская резня бензопилой» и «Грязные танцы» внесли в Национальный реестр США

Фильмы «Техасская резня бензопилой» и «Грязные танцы» внесли в Национальный реестр США
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Каждый год Конгресс США отбирает 25 фильмов для внесения их в Национальный реестр — достояние Штатов в кинематографе уже достигло 900 картин. В 2024 году фонд пополнили «Техасская резня бензопилой», «Грязные танцы» и «Социальная сеть».

Всего на рассмотрении у Конгресса было 6700 кандидатов. В итоговый список вошли один фильм XIX века («Танец Аннабель по серпантину», 1895 год) и три ленты XXI века — «Дети шпионов», «Старикам тут не место» и «Социальная сеть». Все остальные вышли в 1900-х годах.

Полный список новинок, внесённый в Национальный реестр, будет представлен 18 декабря на Turner Classic Movies, но его уже можно найти в Сети.

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