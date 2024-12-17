Премьеру шоу MrBeast в духе «Игры в кальмара» можно будет посмотреть бесплатно на Twicth

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон представит своё реалити-шоу Beast Games в прямом эфире на Twitch — трансляцию можно будет посмотреть бесплатно на его канале.

Эфир первого эпизода шоу в духе «Игры в кальмара» с призовым фондом $ 5 млн пройдёт в пятницу, 19 декабря, в 23:00 мск. Другие стримеры также смогут посмотреть шоу на своих эфирах в категории Beast Games, а Джимми будет заходить к ним в гости в формате совместного просмотра и раздавать призы.

Премьера сериала также состоится 19 декабря в сервисе Prime Video и на YouTube-канале ведущего — там выйдут сразу два эпизода. Сколько всего серий будет в Beast Games, пока неизвестно.