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Шоу Beast Games бесплатно покажут на Twitch 19 декабря — MrBeast проведёт прямую трансляцию, где смотреть

Премьеру шоу MrBeast в духе «Игры в кальмара» можно будет посмотреть бесплатно на Twicth
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Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон представит своё реалити-шоу Beast Games в прямом эфире на Twitch — трансляцию можно будет посмотреть бесплатно на его канале.

Эфир первого эпизода шоу в духе «Игры в кальмара» с призовым фондом $ 5 млн пройдёт в пятницу, 19 декабря, в 23:00 мск. Другие стримеры также смогут посмотреть шоу на своих эфирах в категории Beast Games, а Джимми будет заходить к ним в гости в формате совместного просмотра и раздавать призы.

Премьера сериала также состоится 19 декабря в сервисе Prime Video и на YouTube-канале ведущего — там выйдут сразу два эпизода. Сколько всего серий будет в Beast Games, пока неизвестно.

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