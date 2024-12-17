«Телеграм» стал показывать рекламу между постами в ленте

Мессенджер «Телеграм» обновил формат рекламных постов — теперь они могут появляться не только под последним сообщением в канале, но и между двумя постами в ленте. Об этом сообщают пользователи и профильные СМИ.

Это касается всех типов рекламы в «Телеграме»: текстов, баннеров и видео. При этом рекламодателям не потребуется настраивать формат дополнительно — показ контента во время скроллинга ленты работает в автоматическом режиме.

Фото: Postium

Ранее «Телеграм» получил административный штраф от московского суда. Руководство мессенджера обязали выплатить сумму в 7 млн рублей за отказ удалить из сервиса запрещённую информацию.