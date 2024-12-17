Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Телеграм» стал показывать рекламу между постами в ленте

«Телеграм» стал показывать рекламу между постами в ленте
Комментарии

Мессенджер «Телеграм» обновил формат рекламных постов — теперь они могут появляться не только под последним сообщением в канале, но и между двумя постами в ленте. Об этом сообщают пользователи и профильные СМИ.

Это касается всех типов рекламы в «Телеграме»: текстов, баннеров и видео. При этом рекламодателям не потребуется настраивать формат дополнительно — показ контента во время скроллинга ленты работает в автоматическом режиме.

Фото: Postium

Ранее «Телеграм» получил административный штраф от московского суда. Руководство мессенджера обязали выплатить сумму в 7 млн рублей за отказ удалить из сервиса запрещённую информацию.

Материалы по теме
Суд в России оштрафовал «Телеграм» на 7 млн рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android