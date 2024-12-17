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Вышел трейлер нового «Каратэ-пацана» с Джеки Чаном и Ральфом Маччио

Кинокомпания Sony Pictures представила первый трейлер фильма «Каратэ-пацан: Легенды». Премьера новой версии драмы о боевых искусствах состоится в зарубежных кинотеатрах 30 мая 2025 года.

«Каратэ-пацан: Легенды» будет учитывать события обоих предыдущих фильмов — оригинала 1984 года с Ральфом Маччио и ремейка 2010 года с Джеки Чаном. И Маччио, и Чан сыграют в новой версии ленты.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Ключевую роль получит Бен Ван, звезда сериала «Американец китайского происхождения». Актёра отобрали после глобального кастинга, начавшегося в конце ноября 2023 года. По словам инсайдеров, Ван прошёл прослушивание, которое продемонстрировало его глубокую связь с персонажем.