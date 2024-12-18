Накал страстей: отрывок из финала сериала «Уроки китайского»

К своему финалу приближается сериал «Уроки китайского»: премьера последней серии состоится уже завтра, 19 декабря.

Чтобы подогреть градус ожидания, «Чемпионат» и онлайн-кинотеатр Amediateka подготовили для читателей и зрителей эксклюзивный фрагмент из финала шоу, где центральные персонажи — Никита и Денис — яростно выясняют между собой отношения.

Сериал «Уроки китайского» рассказывает о жизни студента Никиты: после смерти матери он живёт с отцом-фармакологом, за разработками которого охотятся опасные люди. Для защиты сына он тайно нанимает девушку-телохранителя Мэйлин, связанную с влиятельным китайским кланом. Главные герои попадают в водоворот удивительных приключений, где юношеские страсти и борьба за свободу переплетаются, а прошлое никак не может отпустить.