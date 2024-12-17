Екатерина Мизулина может сделать косплей на Цири из «Ведьмака»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заинтересовалась образом Цири из вселенной «Ведьмака».

Она опубликовала в своём телеграм-канале арт в одежде героини с двумя мечами и поинтересовалась у подписчиков, где можно найти такой костюм — теперь пользователи ждут от Мизулиной косплей на принцессу Цириллу.

Фото: Телеграм Екатерины Мизулиной

Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» рассказывала о поступающих ей предложениях сняться в кино и сериалах. Она не исключила такой возможности в будущем, при этом выразив надежду, что проекты будут рассказывать о позитивном и светлом — в том числе волонтёрских проектах в России.