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Екатерина Мизулина может сделать косплей на Цири из «Ведьмака»

Екатерина Мизулина может сделать косплей на Цири из «Ведьмака»
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заинтересовалась образом Цири из вселенной «Ведьмака».

Она опубликовала в своём телеграм-канале арт в одежде героини с двумя мечами и поинтересовалась у подписчиков, где можно найти такой костюм — теперь пользователи ждут от Мизулиной косплей на принцессу Цириллу.

Фото: Телеграм Екатерины Мизулиной

Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» рассказывала о поступающих ей предложениях сняться в кино и сериалах. Она не исключила такой возможности в будущем, при этом выразив надежду, что проекты будут рассказывать о позитивном и светлом — в том числе волонтёрских проектах в России.

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