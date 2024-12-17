Второй сезон аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» выйдет в 2025 году

Продолжение популярного аниме-сериала «Эта фарфоровая кукла влюбилась» выйдет уже в следующем году — один из лучший тайтлов 2022-го получит полноценный второй сезон.

Деталей о проекте пока нет. Второй сезон был анонсирован ещё два года назад, но производство задержалось. Теперь же студия CloverWorks активно работает над новыми эпизодами, чтобы выпустить их в 2025 году.

«Эта фарфоровая кукла влюбилась» рассказывает историю застенчивого школьника Ваканы, которого судьба сводит с весёлой и общительной одноклассницей Марин Китагавой. Несмотря на совершенно разный характер, подростки начинают общаться и находить друг в друге что-то общее.