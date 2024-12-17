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YouTube-шоу «Скибиди-туалет» появится в Fortnite

YouTube-шоу «Скибиди-туалет» появится в Fortnite
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Инсайдер под ником SpushFNBR сообщил, что уже в среду, 18 декабря, в Fortnite начнётся коллаборация с YouTube-сериалом «Скибиди-туалет». Пользователи смогут купить в магазине скины в стиле мультфильма.

По данным источника, для покупки будут доступны три скибиди-предмета: скин Plugerman, рюкзак и кирка. Весь комплект получится приобрести за 2 800 ви-баксов (примерно 1 300 рублей).

Ранее сообщалось, что режиссёр «Трансформеров» Майкл Бэй собирается снять фильм или сериал по мотивам «Скибиди-туалета». Оригинальный мультсериал о войне говорящих унитазов с ТВ-менами собирает сотни миллионов просмотров на YouTube.

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