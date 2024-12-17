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Повторный прокат «Интерстеллара» Кристофера Нолана в IMAX стал рекордным

Повторный прокат «Интерстеллара» Кристофера Нолана в IMAX стал рекордным
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Специальный ре-прокат научно-фантастической драмы «Интерстеллар», посвящённый 10-летию выхода фильма, поставил рекорд в IMAX — впервые повторный показ картины принёс более $ 17 млн.

Таким образом, общий доход ленты Кристофера Нолана в IMAX увеличился до $ 132,3 млн, что вывело «Интерстеллар» на восьмую строчку в истории по этому показателю. Это чуть меньше, чем у недавно вышедшего «Оппенгеймера» ($ 146,4 млн).

Напомним, общие сборы фильма «Интерстеллар» превысили $ 700 млн. Лидерство уже 15 лет удерживает первый «Аватар» Джеймса Кэмерона, который успел заработать в мировых кинотеатрах более $ 2,9 млрд.

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