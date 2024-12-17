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«Закрыть Донка тяжело»: комментатор Cracken о победе Team Spirit на мэйджоре по CS 2

«Закрыть Донка тяжело»: комментатор Cracken о победе Team Spirit на мэйджоре по CS 2
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Киберспортивный комментатор Дмитрий cracken Князькин сразу после завершения мэйджора по Counter-Strike 2 в Китае дал интервью «Чемпионату», в котором поделился своими эмоциями от победы Team Spirit.

Эксперт вспомнил, что на этапе становления команды появлялись слухи о возможных заменах — однако «драконы» сохранили состав.

Cамое главное в такой ситуации — это как раз не делать замены, а в моменте просто взять паузу, выдохнуть, обсудить с психологом, с тренером, с менеджером и переварить всё это. Потому что этот костяк, который вы сформировали — ну, у него цель взять мэйджор, не меньше. И вот когда вы забираете его, тогда получаете ответ, что всё было не напрасно.

Кракен также отметил вклад в победу 17-летнего Данила donk Крышковца, признанного лучшим игроком турнира.

Данька молодец. Он сделал несколько эйсов на этом мэйджоре, да и в целом, на протяжении всей своей карьеры — это стабильно классный, жёсткий стрелок. [...] «Закрыть» Донка, конечно, тяжело — он молодой, плюс реакция, плюс все вот эти стрейфы и прочее. Его мувмент на YouTube уже кто только не разбирал: как он двигается, как он пикает и выходит из угла.

Полностью интервью с cracken уже можно прочитать на «Чемпионате».

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