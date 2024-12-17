Натали Портман и Джон Красински — на кадрах нового фильма Гая Ричи в духе «Индианы Джонса»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали первые кадры из нового фильма Гая Ричи под названием «Источник вечной молодости».

Картина в стиле «Индианы Джонса» расскажет историю брата и сестры, которые отправляются в путешествие в поисках таинственного источника — по слухам, вода из него делает человека бессмертным.

Главные роли исполнят Натали Портман («Леон», «Звёздные войны») и Джон Красински («Офис», «Отпуск по обмену». В фильме также сыграли Донал Глисон, Эйса Гонсалес, Лаз Алонсо и другие.

Кадры из фильма «Источник вечной молодости

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Дата выхода «Источника вечной молодости» пока неизвестна. Производством занимается AppleTV+, так что вероятен релиз в онлайне.