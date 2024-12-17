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Когда выйдет патч 7.38 и Холодрыжество 2024 в Dota 2 — датамайнер назвал дату

Патч 7.38 и ивент «Холодрыжество» в Dota 2 выйдут на этой неделе — датамайнер
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Известный датамайнер с канала «Дота Степана» после изучения новых файлов в Dota 2 предполагает, что балансное обновление и специальный режим «Холодрыжество» могут добавить в игру уже на этой неделе.

Судя по всему, патч 7.38 в «Доте» выйдет вечером 18–20 декабря — Valve не работает и не выпускает обновления на выходных. Вместе с обновлением игрового процесса ожидается релиз традиционного ивента «Холодрыжество», посвящённого Рождеству и Новому году. Каким будет событие в этом году, пока не сообщается.

Ранее в Таиланде завершился последний топ-турнир этого года по Dota 2. Чемпионом стал российский состав PARIVISION.

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