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Экономика и мап-пул: Cracken назвал самые ожидаемые изменения в Counter-Strike 2

Известный киберспортивный комментатор Дмитрий cracken Князькин в рамках интервью «Чемпионату» выделил главные изменения, которые хотел бы видеть в Counter-Strike 2 в 2025 году.

Кастер обратил внимание, что экономика почти не потерпела изменений с релиза CS 2 год назад.

Это давно назревает, буквально с релиза, и я думаю, что мы рано или поздно придём к этому. Возможно, я бы предложил убрать одну ступень луз-бонуса. Ну, то есть сразу перескочить к следующей — мне кажется, это будет вполне себе логично, хотя это нужно тестить, смотреть и так далее.

Также Кракен рассказал, почему важно постоянно менять список карт на турнирах.

Нужно что-то сделать с мап-пулом, ввести какую-то сезонность карт, взаимозаменяемость. Давайте уберём, например, Mirage, добавим тот же самый Train — зря, что ли, его создавали, как-никак? Давайте сделаем что-нибудь с Cache, который вроде как готов. И так далее. Потому что это ситуация win-win — и для зрителя, потому что всегда будет ротация карт, и для игроков от тир-1 сцены до любительских турниров, потому что для них это будет хорошая возможность подготовиться к новой местности и сделать её визитной карточкой.

Полное интервью с Дмитрием cracken Князькиным уже доступно на «Чемпионате»: комментатор разобрал итоги мэйджора в Шанхае и сравнил CS 2 с Source.