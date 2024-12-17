«Корпоративная чушь от Disney»: критики смешанно приняли фильм «Муфаса: Король Лев»

Уже 20 декабря состоится премьера фильма «Муфаса: Король Лев» — приквела ремейка «Короля льва», вышедшего в 2019 году. Лента расскажет о становлении Муфасы, отца Симбы вперемешку вместе с рассказами об этих событиях от Тимона и Пумбы.

Критики уже посмотрели фильм и опубликовали свои обзоры. Обозреватели приняли ленту смешанно: на агрегаторе Rotten Tomatoes анимационную картину рекомендуют лишь 55% журналистов. Они хвалят приквел за высочайший уровень графики и душераздирающую историю, однако ругают за не самые удачные песни, общую предсказуемость и эффект «зловещей дoлины», который возникает из-за говорящих натуралистичных зверей.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Муфаса: Король Лев»

«Муфаса» — это скучный и уродливый приквел к и без того ужасному ремейку, в котором нет ничего нового. Это очередная корпоративная чушь от Disney, которой срочно нужно вернуться к созданию оригинального контента.

Детям понравится «Муфаса». Это послание о преданности, семейных узах, совместной работе и признательности проникнет в их душу.

Компьютерная графика по-прежнему впечатляет, и во второй половине фильма есть захватывающие моменты, когда неуверенный в себе Муфаса принимает свою судьбу. Но, как и во многих других историях происхождения, «Муфаса» часто переделает на новый лад то, что когда-то казалось чем-то волнующим.

Приквел выглядит красиво, но он во многом не дотягивает до ремейка и разочаровывает. Фильм страдает от слабой музыки, запутанного сюжета и сомнительной истории происхождения Шрама. История Муфасы из «Короля Льва» полностью изменилась.

«Муфаса: Король лев» доберётся и до России — неофициальными способами. Точной даты премьеры в стране у ленты пока нет.