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BetBoom Rise of Legends Season 4 по игре Mobile Legends: Bang Bang: формат, участники, даты, призовой фонд

Российские Insilio и FORZE Esports сыграют на турнире Rise of Legends 4 по MLBB
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Турнирный оператор FISSURE поделился подробностями онлайн-турнира BetBoom Rise of Legends Season 4 по игре Mobile Legends: Bang Bang.

Ивент будет состоять из трёх стадий: групп, десайдера и плей-офф. В рамках группового этапа, который пройдёт с 19 по 22 декабря, 10 команд будут разделены на две группы, где участники сразятся в круговом формате с best-of-3 играми. Лучший коллектив из каждой группы попадёт в плей-офф, остальные — в десайдер.

Во второй стадии вторые и третьи места групп сыграют друг с другом за выход в верхнюю сетку плей-офф, а четвёртые и пятые места поборются за попадание в нижнюю. Каждый матч — это серия до двух побед. Десайдер запланирован на 25 декабря.

Всё завершится в плей-офф, который запланирован на период с 27 по 29 декабря. В верхней части double-elimination сетки все игры пройдут в best-of-3 формате, а в нижней части — в best-of-5. Финалисты сразятся в best-of-7 серии.

Список участников Rise of Legends 4 по MLBB:

  • Insilio (Россия) — прямое приглашение;
  • FORZE Esports (Россия) — прямое приглашение;
  • Verso Time (Россия) — прямое приглашение;
  • Victory Song Gamers (Россия) — прямое приглашение;
  • Dark Phoenix (Россия) — прямое приглашение;
  • Black Lotus (Россия) — прямое приглашение;
  • Winter Arc (Россия) — прямое приглашение;
  • Ilove team (Россия) — прямое приглашение;
  • Violet Garden (Россия) — победитель закрытой квалификации;
  • Hype (Россия) — победитель закрытой квалификации.

Онлайн-ивент BB Rise of Legends 4 по MLBB пройдёт с 19 по 29 декабря. В рамках ивента 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 20 тыс.

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