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Стали известны участники закрытой квалификации к FISSURE PLAYGROUND по «Доте»

Стали известны участники закрытой квалификации к FISSURE PLAYGROUND по «Доте»
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Организаторы топ-турнира FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2 представили список участников отборочных в Западной Европе, Америке и Юго-Восточной Азии.

В каждом из этих трёх регионов будет разыграно по одной путёвке в финальную часть. Матчи пройдут с 18 по 22 декабря.

  • Западная Европа: AVULUS, Nigma Galaxy, MOUZ, Zero Tenacity, Dragon eSports, Winter Bear, Team Secret, Team Greece;
  • Америка: M80, Apex Genesis, Team Waska, FUSION Esports, Numa Numa Lei, Fantasy Gaming, Pukllay E-sports, Hokori;
  • Юго-Восточная Азия: Ivory, Talon Esports, BOOM Esports, Myth Avenue Gaming, The MongolZ, Execration, TEAM KUKUYS, Yangon Galacticos.

Детали квалификаций в Восточной Европе и Китае будут объявлены позже.

Финальная часть FISSURE PLAYGROUND пройдёт в столице Сербии с 24 января по 2 февраля 2025 года. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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