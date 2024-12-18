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Мультсериал «Секретный уровень» про видеоигры продлили на второй сезон

Мультсериал «Секретный уровень» про видеоигры продлили на второй сезон
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Издание Variety сообщило, что анимационная антология «Секретный уровень», посвящённая видеоиграм, получит второй сезон. Проект решили развивать дальше из-за успеха первого сезона.

В Amazon сообщили, что «Секретный уровень» стал самым популярным мультсериалом за всю историю стримингового сервиса за первую неделю, хотя точные цифры просмотров не приводятся.

«Секретный уровень» — мультсериал про видеоигры от создателей шоу «Любовь. Смерть. Роботы». Проект рассказывает истории по различным вселенным, включая Sifu, Warhammer 40,000: Space Marine, New World, Crossfire, Armored Core и другие игры.

Кстати, все эпизоды первого сезона (их 15) можно посмотреть на Amazon Prime Video.

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