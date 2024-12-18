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Сериал «Плохая обезьяна» от создателя «Клиники» и «Теда Лассо» получит второй сезон

Сериал «Плохая обезьяна» от создателя «Клиники» и «Теда Лассо» получит второй сезон
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По информации издания The Hollywood Reporter, сериал «Плохая обезьяна» продлён на второй сезон. Его основным сценаристом выступает Билл Лоуренс, создатель «Клиники» и «Теда Лассо».

Журналисты сообщают, что Винс Вон, исполнивший главную роль в первом сезоне, вернётся к ней и во втором. По словам шоураннера и исполнительного продюсера шоу, он благодарен всем за возможность реализовывать идеи для этого проекта.

Я очень благодарен нашим партнёрам из Apple TV+ и Warner Bros., а также всей команде, которая помогает воплотить это шоу в жизнь.

Сюжет основан на одноимённом романе писателя Карла Хиасена. Шоу расскажет о детективе, ставшем инспектором ресторанов в Южной Флориде. Главного героя затягивает в мир жадности и коррупции после того, как турист находит отрезанную руку человека во время рыбалки.

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