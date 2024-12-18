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По выживачу на автомобиле Pacific Drive снимут сериал

По выживачу на автомобиле Pacific Drive снимут сериал
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По информации издания Variety, инди-выживач на автомобиле Pacific Drive экранизируют в виде сериала. Права на адаптацию тайтла купила кинокомпания создателя «Заклятия» и «Пилы» Джеймса Вана, он сам выступит продюсером шоу.

Деталей сюжета сериала пока что нет, как и нет информации про актёрский состав и режиссёра. Подробности появятся уже в 2025 году.

Игра рассказывает, как игрокам необходимо сбежать из сюрреалистичной и заброшенной зоны отчуждения, где их единственным спутником в тёмном и пугающем мире становится автомобиль. Pacific Drive вышла в феврале этого года и получила преимущественно положительные отзывы от критиков и игроков.

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