По выживачу на автомобиле Pacific Drive снимут сериал

По информации издания Variety, инди-выживач на автомобиле Pacific Drive экранизируют в виде сериала. Права на адаптацию тайтла купила кинокомпания создателя «Заклятия» и «Пилы» Джеймса Вана, он сам выступит продюсером шоу.

Деталей сюжета сериала пока что нет, как и нет информации про актёрский состав и режиссёра. Подробности появятся уже в 2025 году.

Игра рассказывает, как игрокам необходимо сбежать из сюрреалистичной и заброшенной зоны отчуждения, где их единственным спутником в тёмном и пугающем мире становится автомобиль. Pacific Drive вышла в феврале этого года и получила преимущественно положительные отзывы от критиков и игроков.