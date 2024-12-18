«Человек-паук: За пределами вселенных» снимут те же люди, что и первые две части

Издание Variety сообщило, что Боб Персичетти и Джастин К. Томпсон займут должности постановщиков мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенных». Персичетти и Томпсон ранее ставили первые две части: «Через вселенные» и «Паутина вселенных».

По данными инсайдеров, сам мультфильм вряд ли стоит ждать до 2027 года, хотя изначально премьера должна была состояться в марте 2024-го. Почему так долго? Потому что авторы начали делать проект буквально с нуля из-за креативных разногласий.

Ранее инсайдеры сообщали о тяжёлом производстве предыдущей картины — «Человек-паук: Паутина вселенных». Создатели дилогии Фил Лорд и Кристофер Миллер постоянно вносили правки в сценарий и переделывали целые сцены за несколько месяцев до премьеры, из-за чего многим сотрудникам Sony Pictures Animation пришлось работать сверхурочно.