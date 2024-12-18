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Аудитория супергеройского сетевого экшена Marvel Rivals превысила 20 млн человек

Аудитория супергеройского сетевого экшена Marvel Rivals превысила 20 млн человек
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Разработчики Marvel Rivals объявили, что за 11 дней с момента релиза аудитория игры составила целых 20 млн человек. Авторы поблагодарили геймеров за такую поддержку и пообещали радовать их большим количеством контента в будущем.

В честь 20 млн авторы раздают праздничное граффити — его можно получить с 20 декабря по 10 января просто за вход в игру.

Фото: NetEase

На релизе в Marvel Rivals доступно сразу 33 персонажа (в различных классах) и целых 8 карт. Первый сезон стартует уже в январе — ожидается, что в нём добавят новый контент. Сейчас идёт нулевой сезон с небольшим боевым пропуском и двумя режимами (тремя, если считать соревновательный).

Marvel Rivals доступна на PS5, Xbox Series и ПК. В игре есть русский язык в виде субтитров.

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