«Супермен» Джеймса Ганна не будет таким же комедийным, как «Стражи Галактики»

Во время беседы с журналистами The Wrap Джеймс Ганн немного рассказал про «Супермена» — первый фильм новой киновселенной DC.

По словам Ганна, отчасти лента хоть и будет комедийной, в ней нет такого обильного юмора, как в «Отряде самоубийц» или «Стражах Галактики».

Тут не так много комедии, как в «Отряде самоубийц» или «Стражах Галактики», однако юмора всё равно достаточно. Мы создали что-то приземлённое, но в то же время невероятно причудливое.

Порция других деталей ленты: Лоис Лейн и Кларк Кент будут знакомы с самого начала фильма, а Лекс Лютор уже ненавидит Супермена. Ещё один важный момент — сцены полётов снимали с помощью дронов, а сами фрагменты были вдохновлены фильмом «Топ Ган: Мэверик».

Первый трейлер «Супермена» выйдет уже 19 декабря. Премьера ленты с Дэвидом Коренсветом в главной роли состоится 11 июля 2025 года.