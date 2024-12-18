«Тебя не замечают»: Зои Салдана — о том, что «Оскар» долго игнорировал её игру в «Аватаре»

Зои Салдана недавно рассказала The Independent, как премия «Оскар» и другие награды с трудом принимают всё, что актриса сделала для своей роли в «Аватаре». Салдана играет Нейтири с помощью захвата движения, поэтому все движения её тела и мимика исходят непосредственно от Салданы.

До того как Зои получила признание за роль в «Аватаре», «Оскар» долгое время игнорировал использование технологии захвата движения, например, Энди Сёркиса, которого хвалили за роли Голлума во «Властелине колец» и Цезаря в «Планете обезьян».

Старые привычки умирают с трудом, и, когда у вас есть устоявшиеся традиции, очень трудно что-то изменить. Я это понимаю, поэтому не злюсь, но это довольно обескураживает, когда ты отдаёшь чему-то 120% себя. Я имею в виду, что не победить — это нормально, не быть номинированным — это нормально, но когда тебя не замечают, а затем преуменьшают и полностью игнорируют… это уже другое.

Салдана также не понимает людей, которые считают, что вся проделанная над «Аватаром» актёрская работа была сделана техническими специалистами, а не самой Зои.