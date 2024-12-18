Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Marvel Studios начала работать над «Чёрной пантерой 3»

Marvel Studios начала работать над «Чёрной пантерой 3»
Комментарии

В новом материале Deadline, посвящённом уходу из Marvel Studios Нейта Мура, который трудится в компании с 2010 года, сообщили, что в работу запущен фильм «Чёрная пантера 3».

Само собой, сюжетных деталей картины нет, как и информации о режиссёре и актёрском составе. Первые две части снял Райан Куглер. Он же, вероятно, выступит постановщиком и третьего фильма.

Что касается Мура, то он покинет Marvel Studios в середине марте 2025 года и успеет застать премьеру ленты «Капитан Америка: Дивный новый мир», а также спродюсировать триквел «Чёрной пантеры». Правда, у фильма пока нет даже примерной даты выхода.

Материалы по теме
«Крейвен-охотник» — не спасают даже клюква и русские актёры, это опять провал
«Крейвен-охотник» — не спасают даже клюква и русские актёры, это опять провал
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android