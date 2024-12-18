Marvel Studios начала работать над «Чёрной пантерой 3»

В новом материале Deadline, посвящённом уходу из Marvel Studios Нейта Мура, который трудится в компании с 2010 года, сообщили, что в работу запущен фильм «Чёрная пантера 3».

Само собой, сюжетных деталей картины нет, как и информации о режиссёре и актёрском составе. Первые две части снял Райан Куглер. Он же, вероятно, выступит постановщиком и третьего фильма.

Что касается Мура, то он покинет Marvel Studios в середине марте 2025 года и успеет застать премьеру ленты «Капитан Америка: Дивный новый мир», а также спродюсировать триквел «Чёрной пантеры». Правда, у фильма пока нет даже примерной даты выхода.