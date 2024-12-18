Эмилия Кларк, Джек Фартинг и Эдгар Рамирес сыграют в драме «Следующая жизнь»

По данным издания Variety, Эмилия Кларк, Джек Фартинг и Эдгар Рамирес получили главные роли в фильме Дрейка Доремуса «Следующая жизнь». Ранее Доремус снял ленты «Равные», «Зои», «Любовь на троих» и другие. Информацией поделились продюсерские и управленческие компании Mutressa и Fetisoff Illusion из Лос-Анджелеса и Лондона.

«Следующая жизнь» рассказывает историю любви главной героини Айви, которая сталкивается с параллельными вселенными, в которых её жизнь разворачивается совершенно по-разному на фоне современной лондонской джазовой сцены.

Съёмки ленты сейчас идут в Лондоне. Они продлятся примерно до конца декабря. Даты выхода у картины пока нет.