Боевик «Ручная кладь» показал лучший старт на Netflix среди всех фильмов 2024 года

На прошлой неделе, 13 декабря, состоялась премьера фильма «Ручная кладь» с Тэроном Эджертоном в главной роли. Netflix отчитался, что лента показала лучший старт среди фильмов на Netflix за 2024 год — за первый уикенд боевик собрал 42 млн просмотров.

Сюжет фильма рассказывает о молодом сотруднике службы безопасности в аэропорту, которого шантажирует загадочный преступник. Он требует загрузить на самолёт опасный груз, который может стать причиной большой катастрофы.

Вместе с Эджертоном в боевике снялся Джейсон Бейтман, известный по «Озарку». Режиссёром выступил Жауме Кольет-Серра, известный по «Воздушному маршалу».