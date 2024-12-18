Маколей Калкин хотел купить дом своего героя из фильма «Один дома» за $ 5 млн

Американский актёр Маколей Калкин заявил, что хотел приобрести дом Кевина Маккалистера из фильма «Один дома». Звезда семейной комедии был готов потратить на него около $ 5 млн сразу после того, как собственность выставили на продажу в мае 2024 года.

Если бы актёр приобрёл недвижимость, то превратил бы её в некий музей с возможностью повторить действия своего героя. Например, посетители могли бы проехаться по лестнице или попрыгать на кровати. В конечном итоге Калкин отказался от этой затеи, ведь он «занятой человек с детьми».

Я собирался купить дом своего героя из «Один дома» — просто ради прикола. Я бы превратил его в весёлый дом из фильма. Но у меня есть дети, и я занятой человек, поэтому я так и не купил его.

В результате знаменитый дом в городе Чикаго продали уже в июне, спустя несколько недель после выхода на продажу. Кому досталась знаменитая собственность, неизвестно.