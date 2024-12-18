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Шахматы вошли в список дисциплин киберспортивного фестиваля EWC 2025 — призовой $ 1,5 млн

Шахматы вошли в список дисциплин киберспортивного фестиваля EWC 2025 — призовой $ 1,5 млн
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Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 анонсировали турнир по шахматам с призовым фондом $ 1,5 млн.

Соревнование пройдёт с 31 июля по 3 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 16 участников, которые будут анонсированы позже, поборются в формате, предполагающем 10 минут на матч без дополнительного времени. Ивент станет частью CCT.

Этот чемпионат стал возможен благодаря соглашению о многолетнем партнёрстве между Федерацией EWC и платформой Chess.com. Кроме этого, турнир в качестве амбассадора будет продвигать Магнус Карлсен.

Фестиваль EWC 2025 пройдёт летом 2025 года. В рамках ивента состоятся соревнования по более чем 20 киберспортивным дисциплинам, среди которых есть Dota 2, Counter-Strike 2 и другие.

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