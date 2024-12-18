Netflix использовал ИИ-голос Кристофера Нолана для анонса своих достижений в 2024 году

Как сообщает издание Puck News, на днях Netflix провёл большую рождественскую вечеринку в честь грядущих праздников. Её организовал лично Дэн Линь, один из руководителей компании, отвечающий за фильмы в стриминговом сервисе.

Журналисты сообщают, что одним из самых ярких моментов вечеринки стало поздравление от Кристофера Нолана, выполненного с помощью нейросети. Голос знаменитого режиссёра в исполнении ИИ поздравил сотрудников с Рождеством и сказал некие положительные слова о самой компании.

Представители Netflix подтвердили, что использовали голос оскароносного режиссёра, однако отказались от развёрнутого комментария. Сам Нолан ранее критиковал стриминги, называя их угрозой для больших кинотеатров, поэтому ситуация выглядит крайне иронично. Постановщик пока также не комментировал произошедшее.