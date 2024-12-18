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В «Крике 7» снимутся Анна Кэмп и звезда франшизы Мэйсон Гудинг

В «Крике 7» снимутся Анна Кэмп и звезда франшизы Мэйсон Гудинг
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Издание Deadline сообщило, что в «Крике 7» снимется Анна Кэмп в роли нового персонажа. А ещё в ленту попал Мэйсон Гудинг, который играет во франшизе Чада Микса-Мартина.

В картине также сыграют Маккенна Грейс, Нив Кэмпбелл, которая вернётся к своей роли, а ещё Изабель Мэй, Селеста О’Коннор и Асе Джерманн. Кортни Кокс повторит свою известную роль журналистки Гейл Уэзерс из прошлых частей.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери. Других деталей сюжета пока что нет. Режиссёром «Крика 7» выступит Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». Премьера фильма «Крик 7» состоится 27 февраля 2026 года.

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