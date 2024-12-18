Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышло последнее обновление для Deadlock в 2024 году — добавлен праздничный антураж

Вышло последнее обновление для Deadlock в 2024 году — добавлен праздничный антураж
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Valve выпустила последнее обновление для Deadlock в 2024 году. Информация об этом появилась на официальном форуме игры.

Как сообщил представитель компании Yoshi, сегодняшнее обновление игры станет последним в этом году. По словам геймдизайнера, несмотря на то что разработчики уходят на перерыв, они продолжат исправлять баги и вносить срочные правки в баланс в случае необходимости.

Обновление Deadlock от 18 декабря принесло лишь визуальные изменения, создающие в игре праздничную атмосферу. Так, внешний вид и музыка главного меню были адаптированы к рождественскому стилю. Это же коснулось и многих объектов на карте, включая крипов и магазины.

Кроме этого, в игру были добавлены секретные миссии, за выполнение которых игроки могут получить праздничные скины для персонажей. У каждого героя своя задача.

Материалы по теме
Вышло большое обновление для Deadlock — новый герой и изменения подбора
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android