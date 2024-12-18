Вышло последнее обновление для Deadlock в 2024 году — добавлен праздничный антураж

Компания Valve выпустила последнее обновление для Deadlock в 2024 году. Информация об этом появилась на официальном форуме игры.

Как сообщил представитель компании Yoshi, сегодняшнее обновление игры станет последним в этом году. По словам геймдизайнера, несмотря на то что разработчики уходят на перерыв, они продолжат исправлять баги и вносить срочные правки в баланс в случае необходимости.

Обновление Deadlock от 18 декабря принесло лишь визуальные изменения, создающие в игре праздничную атмосферу. Так, внешний вид и музыка главного меню были адаптированы к рождественскому стилю. Это же коснулось и многих объектов на карте, включая крипов и магазины.

Кроме этого, в игру были добавлены секретные миссии, за выполнение которых игроки могут получить праздничные скины для персонажей. У каждого героя своя задача.